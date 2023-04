Blake Lively zeigt After-Baby-Body in hautengem Lederkleid!

Sie sieht umwerfend aus! Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) gelten als eines der Vorzeigepaare Hollywoods. Erst vor wenigen Wochen waren die beiden Schauspieler zum vierten Mal Eltern geworden. Eine richtige Verkündung der Geburt hatte es allerdings nicht gegeben – denn der Gossip Girl-Star postete lediglich ein lässiges Foto ohne ihren Babybauch auf Social Media. Und auch jetzt präsentiert Blake ihren After-Baby-Body erneut!

Gemeinsam mit ihrer Mutter Elaine besuchte Blake die Neueröffnung eines Luxusmarken-Stores in New York City. Dort posierte die Schönheit in einem hautengen Kleid aus braunem Leder. Die Robe ist eine Mischung aus Kleid und Trenchcoat. Um die Taille trug die Blondine einen passenden Gürtel, die Haare waren zu einer wilden Lockenmähne frisiert. Für einen weiteren Hingucker sorgte die goldene Kette in Form einer Schlange.

Auf dem Foto, das die Schauspielerin im Februar auf Instagram veröffentlichte, lacht sie gemeinsam mit Ryan und ihre Schwiegermutter Tammy Reynolds in die Kamera. Offenbar bereiteten sie sich auf den Super Bowl vor. Doch auf dem Bild fiel sofort ins Auge, dass kein Babybauch mehr zu sehen war! "Warte, hast du dein Baby bekommen?", kommentierte ein überraschter Fan den Schnappschuss.

