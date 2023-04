Vorderste Front: Die Aufgabe hat Prinzessin Anne bei Krönung

König Charles (74) gibt seiner Schwester eine ehrenvolle Aufgabe. Prinzessin Anne (72) scheint unter den Royals eine besondere Position zu erfüllen, obwohl sie sich in der Öffentlichkeit eher zurückhält. Schon bei der Beerdigung der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) führte sie den Trauerzug an. Damit sollte sie sich als feste Konstante in der Königsfamilie präsentieren. Und auch bei Charles' Krönung wird sie eine wichtige Rolle erfüllen: Anne wird die Prozession anführen.

Bei der Krönung Anfang Mai wird Anne die Rolle des "Gold-Stick-in-Waiting" übernehmen. The Mirror erklärt, dass das eine traditionelle Position ist, die es bereits im 15. Jahrhundert gegeben hat. Das bedeutet, dass die 72-Jährige nach der Zeremonie hinter der goldenen Kutsche herreiten wird, in der Charles und Königin Camilla (75) sitzen. Damit wird sie dann eine militärische Garde von etwa 6.000 Soldaten anführen. Diese Aufgabe hat ihr älterer Bruder ihr wohl nicht grundlos übergeben. "Er belohnt die Princess Royal für ihre jahrelange Loyalität und ihre unerschütterliche Hingabe an die Pflicht, die über allem steht", meint ein Palast-Insider.

Tatsächlich ist Anne wohl das Mitglied der britischen Königsfamilie, das am härtesten arbeitet. Vergangenes Jahr soll die einzige Tochter der Queen ganze 214 Termine wahrgenommen haben. Damit hatte sie laut Reboot SEO Company alle anderen Royals übertroffen – sogar den König. Charles soll 2022 etwa 181 öffentliche Events vorgenommen haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im September 2018

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., König Charles und Prinzessin Anne

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de