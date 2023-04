Familienstreit? Für Natascha Ochsenknecht gehört es dazu!

Der Haussegen bei den Ochsenknechts soll mächtig schief hängen. Die Familienbande ist eigentlich total eng verbunden: Natascha (58) und ihre Kinder Wilson Gonzalez (33), Jimi Blue (31) und Cheyenne (22) halten fest zusammen. Doch seit Jimi mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler (24) verlobt ist, soll es kriseln: Cheyenne stellte klar, aktuell keinen Kontakt zu ihrem Bruder zu haben. Doch was sagt Mama Natascha zu den Familien-Streitigkeiten? Promiflash hat mal bei der TV-Bekanntheit nachgehakt...

"Ich kann nur dazu sagen, dass es überall wild zu geht, in jeder normalen Familie. [...] Bei uns geht es drunter und drüber, dann ist wieder alles gut, dann spinnt da wieder einer rum – also ganz normaler Familienzustand", betont die Unternehmerin im Promiflash-Interview auf dem TikTok #ForYouFest. Deshalb könne auch nichts einen Keil zwischen Natascha und ihren Nachwuchs treiben: "Es sind meine Kinder und es wird in meinem ganzen Leben immer passen!", stellt sie klar.

Ursprung des Streits ist wohl, dass Jimi seiner Laura ausgerechnet kurz vor Cheyennes Hochzeit die Frage aller Fragen gestellt hatte. Das soll seine Familie schwer enttäuscht haben – anschließend ist der Schauspieler anscheinend auch nicht zum Geburtstag seiner Mutter erschienen. "Der ist halt gerade einfach in seiner Welt", hatte Cheyenne auf Instagram beleidigt erklärt.

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Verlobten Laura-Marie Geissler

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de