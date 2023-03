Cheyenne Ochsenknecht bestätigt: Die Familie liegt im Zwist

Drama bei den Ochsenknechts? Dass bei der berühmten Familie zuletzt so einiges nicht in Butter war, wurde spätestens in den neuen Folgen der Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts klar! Vor allem Jimi Blue Ochsenknecht (31) soll die Familiendynamik stören: Er kümmere sich nur noch um seine Freundin Laura Marie Geissler (24) und hat ihr ausgerechnet auf der Hochzeit seiner Schwester einen Heiratsantrag gemacht. Cheyenne (22) bestätigt jetzt: Es herrscht tatsächlich Streit in der Familie.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die in Österreich lebende Ochsenknecht-Jüngste die Fragen ihrer Fans. Eine davon sticht besonders ins Auge: "Was sagst du zu toxischen Familien? Gibt es das?" Darauf antwortete Cheyenne: "Klar gibt es das. Auch bei uns gibt es in der Familie momentan Streit. So ist das in den besten Familien." Damit bestätigte die baldige Zweifachmama die Gerüchte um den Streit in der Ochsenknecht-Familie.

Jimi Blue soll nicht einmal zum Geburtstag seiner Mutter Natascha (58) erschienen sein, was für große Enttäuschung in der Verwandtschaft sorgte. Cheyenne äußerte sich nur knapp dazu: "Der ist halt gerade einfach in seiner Welt." Wilson Gonzalez (33) findet, sein Bruder und Laura befinden sich in ihrer Blase – und die sei aus Beton!

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Natascha Ochsenknecht im Mai 2022

