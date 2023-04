Haare rasiert: Trägt Florence Pugh bei Met Gala kahlen Kopf?

Hat sich Florence Pugh (27) etwa den Schädel rasiert? Die Schauspielerin präsentiert sich auf dem roten Teppich eigentlich immer stilsicher. Doch hin und wieder probiert sie auch ausgefallene Looks aus. Ihre voluminöse Oscar-Robe mit den Ballonärmeln fiel bei den Zuschauern aber eher durch. Und nun hat sie wohl ein besonderes Fashion-Experiment gewagt: Florence soll sich jetzt nämlich den Kopf rasiert haben.

Schon am Donnerstag trug Florence bei einer Ladeneröffnung eine auffällig akkurate Frisur mit schulterlangen blonden Haaren und Pony. Doch dabei soll es sich um eine Perücke gehandelt haben, denn für ihren neuen Film "We Live in Time" hat sie sich wohl ihre Haare abrasiert. Enthüllen will sie diese Frisur dann bei der Met Gala. "Sie stiehlt bei den meisten Veranstaltungen die Show, aber dieser Look wird wohl herausstechen und das Gesprächsthema der Met Gala sein", verrät ein Insider The Sun. Obwohl sie umwerfend aussehe, soll ihr Team wohl aber eine Ersatzperücke parat halten, falls sie es sich anders überlegt.

In "We Live in Time" wird Florence zusammen mit ihrem Kollegen Andrew Garfield (39) vor der Kamera stehen. Mit ihm hatte sie auch schon eine Trophäe bei der Oscar-Verleihung verliehen. Doch das hatte offenbar nichts mit dem Streifen zu tun, sondern war reiner Zufall gewesen. "Sie wussten nicht, dass wir gemeinsam einen Film machen", meinte sie in der "The Tonight Show starring Jimmy Kimmel".

