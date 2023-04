Nach Geburtstag ohne Megan Fox: MGK wieder allein gesichtet

War es das jetzt für Machine Gun Kelly (33) und Megan Fox (36)? Das Paar sorgte erstmals im Februar für Trennungsgerüchte, als die Transformers-Darstellerin ihrem Partner auf Instagram nicht mehr folgte und gemeinsame Social-Media-Fotos löschte. Anschließend hatten sich die zwei wieder versöhnt und machten gemeinsam Urlaub auf Hawaii. Doch diese Woche wurden wieder Spekulationen über ein Liebes-Aus laut, als der Rocker seinen 33. Geburtstag offenbar ohne seine Liebste feierte. Nun posierte Machine Gun Kelly erneut allein auf einem Event!

Der "Papercuts"-Interpret besuchte die Weltpremiere des Peacock-Films "Bupkis" in New York City und stand dort ohne Megan auf dem roten Teppich. Wie Page Six berichtet, soll er eher mürrisch geblickt und etwas verloren gewirkt haben. MGK zeigte den Fotografen seine Tattoos in einem durchsichtigen roten Tank-Top. Dazu trug er eine mit Stiefmütterchen bedruckte Hose, blaue Sneakers und eine Sonnenbrille. Außerdem hatte der Rapper sein Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden – damit sah er etwas eleganter aus als mit seinen üblichen zerzausten blonden Locken.

Megan und Machine Gun Kelly wollten eigentlich in einer Paartherapie an ihrer zerrütteten Beziehung arbeiten. Insidern zufolge sollen die beiden sich wirklich gewünscht haben, dass es zwischen ihnen funktioniert. Allerdings habe die Schauspielerin Schwierigkeiten, ihrem feierwütigen Partner zu vertrauen. Seine Geburtstagsparty war sogar von der Polizei aufgelöst worden, da die Lage eskaliert sei.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

Getty Images Machine Gun Kelly, Sänger

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox

