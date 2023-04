Paris Hilton ist zum ersten Mal bei der Met-Gala dabei!

Für Paris Hilton (42) ist das wortwörtlich eine Premiere! Die Hotelerbin schwebt aktuell vermutlich auf Wolken. Im vergangenen Jahr hatte sie ihrem Partner Carter Reum auf einer pompösen Hochzeit das Jawort gegeben. Eine Sache fehlte dem Glück der beiden aber noch: ein Baby. Anfang Januar war es dann endlich so weit: Zusammen mit ihrem Gatten begrüßte die Blondine einen Sohn namens Phoenix Barron Hilton Reum. Und schon bald steht für Paris ein weiteres Highlight an – sie darf zum ersten Mal auf die Met-Gala!

Laut TMZ soll die Designerin eine Einladung von der Vogue erhalten haben. Zudem soll Paris auch schon wissen, wer sie für das extravagante Modefest einkleiden wird. Wem diese Ehre zuteil wird, ist bisher aber noch ein Geheimnis. Laut einem Insider soll die 42-Jährige "überglücklich" über die Einladung zum Met-Ball sein.

In den nächsten Monaten steht noch so einiges für Paris an. Beispielsweise wird das It-Girl auch schon bald ihre Qualitäten als DJane unter Beweis stellen. "Hallo LA! Ich bin so aufgeregt, mein erstes Konzert am 7. Juni im Fonda Theater anzukündigen! Der Ticketverkauf startet am 5. Mai", hatte sie vor wenigen Tagen via Instagram verkündet.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit Ehemann Carter Reum und dem gemeinsamen Sohn Phoenix

Getty Images Paris Hilton im März 2023

Getty Images Paris Hilton, DJane

