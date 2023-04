"Gänsehaut": Carter Reum erlebt besonderen Moment mit Baby

Paris Hilton (42) und Carter Reum sind total vernarrt in ihren Sohn! Mitte Januar verkündeten das It-Girl und sein Partner, dass sie ein Baby bekommen haben. Die Reality-TV-Darstellerin und der Unternehmer gaben ihrem Sohn den Namen Phoenix Barron. Paris zeigte kürzlich zum ersten Mal ihren kleinen Hosenmatz. Auch ihr Mann Carter ist von seiner neuen Rolle als Papa total überwältigt. Jetzt erzählte der Autor von einem besonders emotionalen Moment.

Im "I Am Paris"-Podcast seiner Frau sprach Carter darüber, wie sehr das Baby das Leben des Paares veränderte und wie sich dadurch Prioritäten verschoben haben. Als der 42-Jährige kürzlich in Phoenix' Augen geblickt habe, sei er total hin und weg gewesen. "Ich habe Gänsehaut bekommen, weil das die Augen von Paris sind", schwärmte der Vater. Tatsächlich sähe der kleine Junge seiner Mama total ähnlich, bestätigte Paris.

"Ich hoffe, er sieht aus wie du. Er hat den gleichen Verstand wie wir beide, ist groß wie Papa, lustig wie Papa und kann tanzen wie Mama. Was hältst du von dieser Kombination?", scherzte Carter daraufhin im Gespräch mit seiner Frau. "Ich bin einfach so verliebt in ihn. Ich schaue ihm in die Augen und er ist so unschuldig und ich möchte ihn einfach vor allem beschützen", fand auch Paris rührende Worte für ihren Nachwuchs.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, November 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum, Weihnachten 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Baby

