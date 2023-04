"The Masked Singer"-Halbfinale: Dieser Promi war der Toast

Dieser Star musste seine The Masked Singer-Maske abnehmen! Heute Abend flimmerte das Halbfinale der Rateshow über die Bildschirme. Im Rateteam wurden Ruth Moschner (47) und Rea Garvey (49) dieses Mal von Sarah Engels (30) unterstützt. Und das ehemalige Skelett durfte sogar zusammen mit den anderen Kostümen performen. Doch ein kostümierter Promi musste heute seine Maske abnehmen: Der Toast wurde enttarnt – und dieser Star steckte darunter!

Bei "The Masked Singer" ging es heute um den Einzug ins große Finale. Knapp wurde es für den Frotteefant und den Toast. Die beiden standen sich in den letzten Momenten gegenüber. Aber am Ende durfte der Frotteefant bleiben und für den Toast war die Reise vorbei. Das bedeutete auch die Demaskierung: Unter dem lustigen Kostüm steckte Inka Bause (54). Die Bauer sucht Frau-Moderatorin hatte diesen Abend unter anderem mit "Rock You Like a Hurricane" von den Scorpions alles gegeben, aber offenbar reichten die Stimmen der Zuschauer trotzdem nicht aus.

Kommenden Samstag stehen dann die verbliebenen vier Masken im Finale und kämpfen um den großen Pokal. Besonders gute Chancen scheint der Schuhschnabel zu haben. Er performte heute Abend den Rocksong "Closer to the Edge" von Thirty Seconds to Mars. Wer sich darunter versteckt, scheint aber unklar zu sein. Das Rateteam tippte neben Jürgen Vogel (55) und Joey Heindle (29) vor allem auf Popstar Luca Hänni (28).

Instagram / inka.bause Inka Bause, März 2023

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Inka Bause, Moderatorin

ProSieben/Willi Weber Der Schuhschnabel bei "The Masked Singer"

