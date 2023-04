Wettert schwangere Laura Anderson hier gegen den Baby-Vater?

Laura Anderson äußert sich kryptisch. Die britische TV-Bekanntheit trennte sich im Februar von ihrem Freund Gary Lucy (41), nachdem sie einige Monate ein Paar gewesen waren. Derzeit erwartet der Love Island-Star jedoch noch ein Kind von ihm und darf sich bald über ein Mädchen freuen. Das Verhältnis der beiden ist derzeit allerdings nicht das beste. Jetzt feuert Laura offenbar im Netz gegen ihren Ex!

In ihrer Instagram-Story teilte die Schwangere ein tiefgründiges Zitat. "Eine Frau ist ein Spiegelbild dessen, wie du sie behandelst. Wenn du nicht magst, wie sie sich verhält, schau dir an, wie du sie behandelst", lautet der Spruch. Ob Laura damit auf ihren Ex Gary anspielt?

Vor wenigen Wochen hatte Laura schon deutlich gemacht, dass sie und Gary nicht gut aufeinander zu sprechen seien. Eine Reunion schloss die Influencerin ebenfalls deutlich aus. Sie wolle sich einfach auf ihren kommenden Nachwuchs konzentrieren: "Seit unsere Beziehung zerbrochen ist, bin ich zu Hause in Schottland geblieben. Meine Priorität ist es, mein Baby in einer ruhigen und stabilen Umgebung großzuziehen", betonte sie.

Instagram / auraanderson1x Laura Anderson mit Gary Lucy im Urlaub

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit Babybauch

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy mit Laura Anderson, Januar 2023

