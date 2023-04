Will Peter Klein für Yvonne Sterilisation rückgängig machen?

Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) haben anscheinend große Zukunftspläne! Seit sich Peters Ehefrau Iris (55) von ihm getrennt hat, weil er eine Affäre mit Yvonne begonnen haben soll, geht zwischen den Dreien einiges drunter und drüber. Obwohl sie es weiterhin vehement bestreiten, sollen der Maler und die Schauspielerin längst zusammen sein – immerhin hatte Peter schon gestanden, total verknallt in Yvonne zu sein. Und wegen dieser Liebe soll er sich jetzt sogar unters Messer legen wollen!

Wie Bild erfahren haben will, eröffnete er das seiner Noch-Ehefrau in einem Streit. "Was will die eigentlich von dir, du kannst ihr ja nicht mal ein Kind machen!", soll Iris ihren Mann angeschrieben haben – woraufhin der ihr erklärte, dass er seine Sterilisation wegen Yvonne rückgängig machen wolle! Die 41-Jährige wünscht sich nämlich sehnlichst ein Kind und hatte so bereits ihre Vertrautheit mit Peter in Australien gerechtfertigt: "Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, habe deshalb auch den Rat von Peter gesucht. Peter ist da ja sehr erfahren, hat zwei eigene Kinder und drei Adoptivkinder, Enkel." Aus Liebe kann sich Peter aber offenbar vorstellen, seine Familie doch noch zu vergrößern...

Doch nicht nur von gemeinsamem Nachwuchs, auch von Hochzeit soll bei Peter und Yvonne schon lange die Rede sein. Sobald die Scheidung von Iris durch ist, soll die TV-Bekanntheit sofort mit seiner neuen Flamme vor den Altar treten wollen und habe ihr das auch schon klar kommuniziert. Allerdings ist die Scheidung des Ex-Paares noch gar nicht eingereicht – jeder wartet aus Kostengründen darauf, dass der andere den ersten Schritt macht.

Yvonne Woelke

Iris und Peter Klein

Peter Klein, TV-Bekanntheit

