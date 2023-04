Yvonne und Peter als Paar? Das sagt Micaela Schäfer dazu!

Sie äußert sich ehrlich! Erotik- und Reality-TV-Ikone Micaela Schäfer (39) ist die beste Freundin von Yvonne Woelke (41), die in den vergangenen Monaten häufig in allerlei Schlagzeilen auftauchte. Sie soll eine Affäre mit Peter Klein (56), dem Ex von Iris Klein (55), eingegangen sein. Zwar wurde lange bestritten, dass sich die beiden tatsächlich näher gekommen seien, doch glauben wollen das viele nicht. Im Talk mit Promiflash beantwortet Deutschlands bekannteste Nacktschnecke nun: Kann Micaela sich Yvonne und Peter als Paar vorstellen?

Gegenüber Promiflash verrät die DJane: "Ich bin ehrlich – ich kenne Peter Klein nicht. Ich habe bisher kein einziges Wort mit ihm gewechselt. Ich weiß nicht, ob Yvonne und er wirklich mal zusammenkommen werden." Mica schildert, sie kenne jedoch den Ehemann ihrer BFF und schätze diesen sehr. "Es würde mir sehr leidtun, wenn die Ehe zerbrechen würde. Aber das ist eine Sache, die müssen die drei oder zwei dann privat klären", meint sie. In die Angelegenheit mische sich das Nacktmodel nicht ein.

Ob Yvonne und Peter irgendwann tatsächlich noch zusammenfinden, ist weiterhin unklar. Sicher ist, dass die beiden derzeit für ein gemeinsames Fernsehprojekt vor der Kamera stehen. Es handelt sich dabei anscheinend um das neue Format "The Block", für welches das Duo sieben Wochen lang eine Wohnung bezieht, um diese anschließend zu renovieren.

ActionPress Micaela Schäfer, Nacktmodel

AEDT Micaela Schäfer, Mai 2022

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

