Chrissy Teigen und John Legend strahlen bei Gala-Dinner!

Was für ein Auftritt von Chrissy Teigen (37) und John Legend (44)! Das Model und der Sänger sind im Januar zum dritten Mal Eltern geworden: Die kleine Esti ergänzt jetzt ihre Familie um Sohnemann Miles und Töchterchen Luna. In den vergangenen Monaten hat die Rasselbande erstmal die Kennenlernzeit genossen. Doch jetzt haben die Eltern sich einen Abend zu zweit ganz ohne Kinder gegönnt: In spektakulären Outfits besuchten Chrissy und John jetzt ein Gala-Dinner von US-Präsident Joe Biden (80)!

Das White House Correspondents' Association Dinner fand wie jedes Jahr in Washington statt. Auch die Influencerin und ihr Gatte haben sich für den Anlass mächtig herausgeputzt! Chrissy trug eine zartrosa Robe mit superhohem Beinschlitz und einer raffinierten Taille – über und über besetzt mit funkelnden Steinchen. Passend dazu kombinierte sie filigrane, silberfarbene Sandaletten. Ihre Begleitung konnte sich ebenfalls sehen lassen: John erschien in einem schicken Smoking mit Fliege à la James Bond.

Auch Stars wie Winnie Harlow (28), Lala Kent (32) und Rosario Dawson (43) zählten zu den hochkarätigen Gästen. Model Julia Fox (33) war ebenfalls vor Ort – und legte mal wieder einen exzentrischen Auftritt hin: Sie trug ein schwarzes Ballkleid, das mit Fell besetzt war und hatte ein ganz weiß geschminktes Gesicht. Um ihre Augen schlang sich außerdem XXL-Eyeliner. Der Look erinnerte entfernt an Natalie Portman (41) in "Black Swan".

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend beim White House Correspondents' Association Dinner 2023

Getty Images Julia Fox, Model

