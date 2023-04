Das werden König Charles und Camilla bei der Krönung tragen

Die Krönungsrobe des neuen Königspaares wurde enthüllt! Am kommenden Samstag ist es endlich so weit und im Vereinten Königreich wird nach über 70 Jahren ein neuer Monarch gekrönt. Auch wenn König Charles III. (74) bereits seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) als britisches Oberhaupt arbeitet, wird der Royal im Rahmen einer imposanten Zeremonie offiziell zum König ernannt – so auch seine Gattin Königin Camilla (75). Kurz bevor es losgeht ist nun bekannt, in welchen Roben Charles und Camilla gekrönt werden.

Wie People berichtet, sind die Vorbereitungen für die Krönungsroben des Königspaares bereits in vollem Gange. So wird aktuell in Hochtouren an den jeweils zwei verschiedenen Roben gearbeitet, die Charles und Camilla tragen werden. Während die Staatsroben bei der Ankunft in der Westminster Abbey getragen werden, werden die beiden die Zeremonie in ihrer noch traditionelleren Standesrobe wieder verlassen. Wie auf Bildern zu sehen ist, sind die Gewänder der Royals unter anderem mit Blumen, Bienen oder Käfern bestickt. Das von der Royal School oder Needlework entworfene Design solle vor allem die Umwelt- und Naturverbundenheit von Charles und Camilla widerspiegeln.

Ganz neu sind die Gewänder allerdings nicht. Immerhin hat die königliche Robe von Charles auch sein Großvater König Georg VI. bei dessen Krönung im Jahr 1937 getragen. Die goldbestickte Robe aus Seidensamt, die Camilla tragen wird, wurde zuvor für eine besondere Person angefertigt – die 75-Jährige wird die leicht angepasste Kluft von der verstorbenen Queen tragen, die sie bei ihrer Krönungszeremonie im Jahr 1953 getragen hatte.

