Dauerzoff: Brian Austin Green lässt Tattoo für Ex entfernen

Brian Austin Green (49) hat offenbar endgültig genug von seiner Verflossenen! Der Schauspieler hatte Vanessa Marcil (54) am Set von Beverly Hills, 90210 kennengelernt. Im Jahr 2002 war ihr gemeinsamer Sohn Kassius auf die Welt gekommen. Seit ihrer Trennung im darauffolgenden Jahr befinden sich die beiden Ex-Partner bis heute in einem Sorgerechtsstreit und zoffen sich sogar in aller Öffentlichkeit. Zwanzig Jahre nach dem Liebes-Aus lässt Brian deshalb nun sein Liebestattoo für Vanessa entfernen.

Bevor sich die beiden Serienstars trennten, war Brians Liebe für Vanessa offenbar noch unter die Haut gegangen. Doch damit ist nach rund zwei Jahrzehnten und vielen öffentlichen Streitereien zwischen den einstigen Eheleuten wohl endgültig Schluss. Einige Quellen plaudern nämlich jetzt aus, dass sich Brian das Tattoo auf seinem Unterarm entfernen ließ, das er sich für seine Ex hatte stechen lassen. Das bestätigt auch ein Paparazzibild, das TMZ vorliegt, auf dem der 49-Jährige mit einem großen Verband über der entsprechenden Körperstelle abgelichtet wurde.

Zuletzt sorgten die beiden im Februar für Aufsehen, nachdem die 54-Jährige ihrem Ex vorgeworfen hatte, ihren gemeinsamen Sohn alleine großgezogen zu haben. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie frustrierend es ist, von einer über 50 Jahre alten Frau in den sozialen Medien Lügen zu lesen, als wäre sie noch in der Highschool", ärgerte sich Brian daraufhin in seiner Instagram-Story.

Getty Images Vanessa Marcil, US-Schauspielerin

Getty Images Brian Austin Green im August 2019

Getty Images Vanessa Marcil, Ex-Freundin von Brian Austin Green

