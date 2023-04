Fünf Kinder: Jamie Olivers Frau hielt ihn von Vasektomie ab

Für Jools Oliver ist die Familienplanung wohl noch nicht abgeschlossen! Gemeinsam mit dem TV-Koch Jamie Oliver (47) hat die stolze Mama fünf gemeinsame Kinder: Zuerst kamen ihre Töchter Poppy, Daisy Boo und Petal Blossom zur Welt – später folgten ihre Söhne Buddy Bear und River Rocket. Der Gastronom könnte nicht glücklicher mit seiner Familie sein, möchte aber anscheinend keine weiteren Kinder mehr bekommen: Jamie war kurz davor, sich via Vasektomie unfruchtbar machen zu lassen... Doch Jools ließ ihn den Eingriff nicht durchziehen!

Gegenüber Daily Star schilderte der 47-Jährige jetzt: "Sie hat mich den Termin in letzter Minute canceln lassen – ich war schon vor Ort, live, es sollte gleich losgehen." Weiter witzelte Oliver: "Ich musste mich entschuldigen: 'Sorry, Mister Chirurg.' Er sagte: 'Ich würde dich gerne an einem anderen Tag kastrieren, wenn du bereit bist.' Er hat das tatsächlich so gesagt." Offenbar ist das letzte Wort hier auch noch nicht gesprochen, denn der fünffache Vater hält daran fest: "Es muss gemacht werden."

Auch wenn sie wahrscheinlich kein sechstes Baby mehr bekommen werden, haben Jamie und Jools diesen Monat einen anderen Meilenstein gefeiert: Sie haben nach 23 Jahren ihr Ehegelübde bei einer zweiten Hochzeit erneuert! Wie die Schnappschüsse von ihrem großen Tag auf Instagram zeigen, hat das glückliche Paar im ganz engen Kreis geheiratet – ihre Kinder waren natürlich alle dabei.

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren Kindern im August 2018

Getty Images Jamie und Jools Oliver beim 55. BFI London Film Festival

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seiner Frau Jools und seinen Töchtern

