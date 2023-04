Genau wie Louis: Prinz Oscar von Schweden genervt auf Balkon

Prinz Oscar von Schweden (7) schien keinen Spaß zu haben. Unter den Royals Europas ist eigentlich der kleine Prinz Louis (5) bekannt dafür, sich in der Öffentlichkeit nicht zurückzuhalten, wenn ihn etwas nervt oder langweilt. Bei der berühmten "Trooping the Colour"-Parade 2022 zog er auf dem Balkon wilde Grimassen und hielt sich schreiend die Ohren zu. So schien es nun auch dem siebenjährigen Oscar zu gehen: Er zeigte seine Stimmung ganz deutlich.

Im schwedischen Stockholm feierte die Königsfamilie den 77. Geburtstag von König Carl Gustav (77). Dafür begab sich die ganze Familie auf den Balkon des Königspalastes und beobachtete die Feierlichkeiten. Oscar stand ganz vorne an der blauen Fahne vor seiner Mutter Victoria (45) und wirkte zunehmend genervter. Während er erst nur eine säuerliche Miene zur Schau stellte, fuhr er sich dann unruhig durch die Haare und übers Gesicht. Mama Victoria schien die Stimmung des Mini-Royals zu spüren und gab ihm einen Kuss auf den Kopf. Und am Ende durfte er sogar zum Wärmen unter ihre Jacke.

Es wurde bereits spekuliert, ob Oscars royaler Kollege Louis wegen seiner Faxen überhaupt an der anstehenden Krönung seines Opas König Charles (74) teilnehmen wird. Obwohl die Grimassen des britischen Prinzen allgemein mit Humor genommen wurden, könnte es die Veranstaltung stören. Der Palast hatte aber gegenüber Page Six betont, dass Louis' Eltern die Entscheidung noch treffen werden.

Dutch Press Photo Agency Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinz Oscar von Schweden

Dutch Press Photo Agency Kronprinzessin Victoria mit ihrem Sohn Prinz Oscar

Getty Images Prinz Louis

