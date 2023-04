Darf Prinz Louis wegen Grimassen nicht zu Charles' Krönung?

Prinz Louis (4) könnte die Krönung seines Opas verpassen. Am 6. Mai wird König Charles (74) endlich offiziell zum britischen Monarchen erklärt. Die Zeremonie wird natürlich mit einem großen Festakt begangen, zu dem auch zahlreiche wichtige Gäste anreisen werden. Neben dem Thronfolger Prinz William (40) und seiner Frau Kate (41) wird auch deren ältester Sohn Prinz George (9) dabei sein und als Page of Honour sogar eine wichtige Aufgabe übernehmen. Aber sein Bruder Louis wird möglicherweise nicht zur Krönung kommen!

Wie ein Insider Page Six berichtet, hängt die Teilnahme des Vierjährigen an dem Event noch in der Schwebe. Grund dafür sei sein freches Benehmen auf früheren Veranstaltungen. "Der Prinz und die Prinzessin von Wales werden eine Entscheidung über die Teilnahme von Prinz Louis treffen, sobald der Zeitpunkt gekommen ist", erklärte ein Sprecher des Kensington Palace. Louis' Schwester Charlotte (7) werde allerdings anwesend sein, behauptet die Quelle.

Louis hatte beim Platinjubiläum der Queen im vergangenen Sommer für Schlagzeilen gesorgt: Während der "Trooping the Colour"-Parade hatte er sich nicht nur die Ohren zugehalten und herumgeschrien, sondern Kate bei einer Veranstaltung auch noch die Zunge herausgestreckt. Sein Onkel Mike Tindall (44) begründete das anschließend mit einem Zuckerschock des Kleinen nach zahlreichen Süßigkeiten.

Getty Images Prinz Louis

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Louis im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate und ihr Sohn Prinz Louis

