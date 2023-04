Heißer Goth-Look: Catherine Zeta-Jones strahlt auf Event

Catherine Zeta-Jones (53) zeigt ihre verruchte Seite. Die Schauspielerin ließ zuletzt eine kultige Filmrolle wieder aufleben. Sie schlüpfte in die Figur der Morticia Addams in dem "The Addams Familiy"-Spin-off Wednesday. Diesen Charakter machte vor allem Anjelica Huston (71) zu einer echten Ikone – und ihr düsterer Look war für die Waliserin offenbar eine Inspiration: Catherine trug bei einem Event ein heißes Gothic-Outfit.

Zu einem Event zu der Serie "Wednesday" entfesselte Catherine offenbar ihre innere Morticia Addams. Auf dem Hollywood Forever Cemetery traf der gesamte Cast des Formats wieder aufeinander. Dafür suchte sich die 53-Jährige ein besonders verruchtes Outfit aus, das zum düsteren Look der Serie passt: Sie trug ein durchsichtiges Bustier aus Spitze und einen eng anliegenden, langen Rock. Mit diesem Kleid zog Catherine definitiv alle Blicke auf sich und sah umwerfend aus.

Catherine ist aber längst nicht die einzige Schauspielerin in ihrer Familie: Sie ist mit dem Hollywoodstar Michael Douglas (78) verheiratet. Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Ob die in ihre Fußstapfen treten werden, ist aber offenbar noch unklar. "Ich gehe davon aus, dass es sein könnte. Ich bin gespannt, welche Reise sie antreten werden", hatte sie Today erklärt.

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei einem Event in Hollywood

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

Berliner,Alex J. / ActionPress Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan Michael Douglas, Februar 2023

