Nach ihrem GNTM-Rauswurf: Cassy hat große Pläne im TV!

Für Cassy Cassau ist der Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg in der vergangenen Woche geplatzt! Die Hamburgerin konnte die Chefjurorin Heidi Klum (49) mit ihrer Leistung bei den Castings in Berlin und dem kniffligen Walk durch ein Bällebad nicht überzeugen. Aus diesem Grund bekam die Tanzlehrerin dieses Mal kein Foto und musste ihre Koffer packen. Doch damit ist ihre Fernsehlaufbahn womöglich noch nicht beendet: Cassy plant nämlich wohl eine große Karriere im TV!

"Ich habe große Pläne! GNTM war nur der Anfang!", betont der Rotschopf im Promiflash-Interview und erklärt genauer: "Ich sehe mich auf jeden Fall in anderen Fernsehshows – und Social Media werde ich auch weitermachen." Trotzdem wolle Cassy nach ihrem GNTM-Rauswurf auch ohne Heidi ihren Traum vom Modeln weiterverfolgen.

Doch damit noch nicht genug! Cassy wolle zudem auch noch ihr Studium beenden. "Natürlich werde ich auch noch meinen Bachelor zu Ende machen – bin damit eh fast fertig", erzählt die Influencerin und fügt hinzu: "Und wenn ich genug gespart habe, will ich noch Schauspiel studieren."

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy im April 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass Cassy tatsächlich bald wieder im TV zu sehen sein wird? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher! Nee, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de