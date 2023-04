Pietro Lombardi postet erstes Foto mit seinen beiden Söhnen!

Pietro Lombardi (30) lässt den stolzen Papa raushängen! Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) bekam der DSDS-Sieger von 2011 seinen Sohn Alessio Lombardi (7). Der kleine Mann sollte aber kein Einzelkind bleiben: Nachdem seine Mama ihm mit Ehemann Julian Engels (30) Schwesterchen Solea (1) geschenkt hat, bekam er außerdem Brüderchen Leano von seinem Papa und dessen Verlobter Laura Maria Rypa (27). Jetzt postete Pietro ein zauberhaftes Foto: das erste Bild mit seinen beiden Söhnen!

Mit diesem Schnappschuss begeisterte der Sänger nun seine Instagram-Follower: Pietro hält hier seine Söhne in je einem Arm und drückt sie fest an sich – Alessio ist natürlich deutlich größer als Baby Leano, trotzdem schafft es ihr Papa, beide oben zu halten. Besonders süß: Mini-Leano scheint sich am Pullover seines großen Bruders festzuklammern. Zu der Aufnahme schrieb der 30-Jährige schlicht: "Meine zwei Jungs. Mein Leben."

Apropos großer Alessio: Ist er schon groß genug für Fitnesstraining? Anscheinend schon, wenn man Papa Pietro fragt! In seiner Story ist nämlich zu sehen, wie der Musiker im heimischen Gym trainiert – im Hintergrund sieht man seinen Ältesten, der sich offenbar an Liegestützen versucht.

Instagram / pietrolombardi Alessio Lombardi mit seinem Bruder Leano

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

