Sexy! Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren Babybauch halbnackt

Cheyenne Ochsenknecht (22) setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Die Tochter von Uwe (67) und Natascha Ochsenknecht (58) erwartet im Moment gemeinsam mit ihrem Mann Nino Sifkovits ihr zweites Kind: Nach Töchterchen Mavie darf sich das Paar auf einen kleinen Sohnemann freuen. Während der Schwangerschaft gewährt das Model seinen Fans immer wieder Einblicke in seinen Alltag – jetzt folgt ein besonders freizügiges Foto: Cheyenne präsentiert ihren Babybauch nur mit einem Slip bekleidet im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die werdende Zweifach-Mama jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ihre gewölbte Körpermitte auf sinnliche Art und Weise in Szene setzt: Auf dem Foto posiert die 22-Jährige beinahe nackt und umgeben von Rosen hinter einer Folie. Ihre Oberweite verdeckt sie dabei mit ihren Armen und Händen. "Mutterschaft manifestieren", betitelt sie das Posting kurz und knapp.

Bei Cheyennes Followern kommt das freizügige Foto so richtig gut an! "Sorry, wie unglaublich schön ist dieses Bild?!", kommentiert beispielsweise die Influencerin Patrizia Palme. Cheyennes Mutter Natascha schreibt zudem: "Ich liebe dich." Und Nino – der Mann der Mama in spe – hinterlässt drei blaue Herz-Emojis.

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

