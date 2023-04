Junge oder Mädchen? Cheyenne Ochsenknecht bekommt ein...

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Im vergangenen Jahr hatte Cheyenne Ochsenknecht (22) ihren Fans großartige News verkündet: Nach ihrer Tochter erwarten die TV-Bekanntheit und ihr Mann Nino Sifkovits wieder Nachwuchs. Im Netz gibt die werdende Mama ihren Fans fast täglich Einblicke in ihre Schwangerschaft. Das Geschlecht ihres Nachwuchses behielten sie und ihr Liebster noch für sich – bis jetzt!

Im Finale der zweiten Staffel von Diese Ochsenknechts enthüllten Cheyenne und Nino nun endlich, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Auf einer kleinen Party wurde in einer großen Hüpfburg ein Sumokampf ausgetragen. Einer der Kämpfer war als Junge und der andere war als Mädchen verkleidet. Letztlich lag es bei Natascha Ochsenknecht (58) zu entscheiden, wer den Kampf gewonnen hat: Sie wählte den Sumoringer mit dem Jungen-Kostüm – Cheyenne erwartet also einen kleinen Mann! Jubelnd fielen sich die Eheleute in die Arme – vor allem Nino war ganz außer sich. "Es hat geklappt!", freute er sich.

Doch auch Cheyenne freute sich sehr über diese Neuigkeiten. "Im Endeffekt bin ich extrem happy", schwärmte sie im Einzelinterview. Dann seien sie als Familie endlich komplett. Doch hatte sie geahnt, dass es ein Junge wird? "Ich habe es irgendwie geahnt, aber ich habe dann doch eher gedacht, Team Girl", verriet Cheyenne.

Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino, Februar 2023

Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

