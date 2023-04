Spice Girls Melanie C. und Emma Bunton trällern "Wannabe"

Zwei der Spice Girls singen wieder zusammen. Die britische Girlgroup gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Musikgruppen der 90er. Doch die Mädels lösten ihre Band schon mehrfach auf und fanden sich wieder zusammen. Seit 2016 stehen die Sängerinnen aber auch wieder gemeinsam auf der Bühne und performen. Und zwei der Spice Girls trällern jetzt den wohl größten Song der Gruppe.

Baby Spice Emma Bunton (47) und Sporty Spice Melanie C. (49) besuchten zusammen die Geburtstagsparty des Komikers Keith Lemon. Auf der Party wurden die beiden dann gefilmt, wie sie zusammen den Song "Wannabe" trällerten. Diesen brachten die Spice Girls 1996 auf den Markt und es ist bis heute einer ihrer größten Hits. Den Clip stellte die Tochter des Moderators Phillip Schofield in ihre Instagram-Story. Die beiden Bandkolleginnen scheinen jede Menge Spaß zu haben, den Song zusammen zu singen.

Die Mitglieder der Spice Girls scheinen sich generell regelmäßig auf Events wiederzutreffen. Ende 2022 hatten sogar vier der fünf Mädels zusammen den Geburtstag von Geri Horner (50) alias Ginger Spice gefeiert. Mit dabei war auch Victoria Beckham (49) gewesen, die in den vergangenen Jahren eher selten mit ihrer früheren Band zusammentraf. Die vier tanzten auch ausgelassen zu dem Spice-Girls-Song "Say You'll Be There".

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie B im Jahr 2007

Getty Images Melanie C. im November 2022

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Emma Bunton und Mel C.

