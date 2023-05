"7 vs. Wild"-Zusage: Knossi und Sascha sind wieder dabei!

Es gibt die ersten Zusagen! Für die dritte Staffel des erfolgreichen Formats "7 vs. Wild" fordert Produzent Fritz Meinecke derzeit wieder so einige Internetstars heraus, sich dem Abenteuer zu stellen. Im Rahmen der Survival-Show müssen die Teilnehmer völlig auf sich allein gestellt versuchen, in der Wildnis zu überleben und sich dabei einigen Challenges stellen. Bereits im letzten Jahr wagten sich Streamer Knossi (36) und YouTuber Sascha Huber (30) an die Herausforderung – nun wollen sie erneut teilnehmen!

Zum Ende der Deadline für die Zusagen setzten sich die beiden Webstars auf Twitch in Verbindung. Trotz langer Diskussion fassten sie schließlich einen Entschluss: Sie wollen beide wieder an dem Format teilnehmen! Anders als im letzten Jahr werden Knossi und Sascha dieses Mal als Team antreten. Dabei wollen sie "Geschichte schreiben", wie der Fitness-Influencer ankündigte. Auch der diesjährige Let's Dance-Kandidat schien hoch motiviert zu sein und wolle "aufs Ganze" gehen.

Wie üblich wird Fritz auch wieder selbst an dem Survival-Abenteuer teilnehmen. Auch die "Naturensöhne" Andy und Gerrit sagten zu. Absagen gab es dagegen von Survival Lilly und Vanessa Blank, sowie MontanaBlack (35). Der Gegenpart des 35-Jährigen, ELoTRiX, wäre dagegen für die Herausforderung bereit gewesen. Wie viele bereits spekuliert hatten, wurde die Nominierung auch von den TV-Bekanntheiten Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) abgelehnt.

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber und Knossi, 2023

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im November 2021

