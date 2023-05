Johannes Hallers größte Macke: Er hilft nicht im Haushalt!

Was stört Jessica Haller (33) am meisten an ihrem Mann Johannes (35)? Seit 2020 ist die ehemalige Bachelorette mit ihrem Zweitplatzierten zusammen, ein Jahr später folgte schon die Hochzeit und die Geburt ihrer Tochter Hailey-Su (1) machte das Familienglück auf Ibiza perfekt. Mittlerweile kennen sich die Influencerin und ihr Mann in- und auswendig – und haben auch gelernt, die Macken des anderen zu lieben: Johannes hilft Jessi zum Beispiel nicht im Haushalt!

Auf Instagram wurde Jessi gefragt, was sie am meisten an ihrem Ehemann stört – und dafür hatte sie gleich eine Antwort parat! "Er findet nie den Weg zum Mülleimer oder zum Wäschekorb. Er hat Angst vor Zewa und allem, was den Haushalt angeht", erklärt die Influencerin. Doch inzwischen habe sie gelernt, mit Johannes' größter Macke zu leben: "[...] Denn er ist der beste Papa, den ich mir für meine Tochter vorstellen konnte und der fleißigste Mensch, den ich kenne."

Für Jessica gibt es im Haushalt seit neustem auch signifikant weniger zu tun als davor: Die Familie ist aus ihrer riesigen Villa auf der spanischen Insel in ein neues Heim gezogen. Der Abschied war ihr allerdings schwergefallen. "Ich wünschte, ich könnte schnell abschließen und mich auf das neue Kapitel freuen, aber wenn ich an etwas hänge, dann so richtig", hatte die 33-Jährige geklagt.

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Februar 2023 auf Ibiza

Instagram / johannes_haller Jessi und Johannes Haller

