Wieder Konzertabsagen: Sorge um Aerosmith-Star Steven Tyler

Was ist los bei Steven Tyler (74)? Der Aerosmith-Frontmann versetzt seine Fans in letzter Zeit in große Sorge: Im vergangenen Sommer sagte die Rockband sämtliche Konzerte ab, weil sich ihr Sänger in eine Entzugsklinik einweisen ließ. 2009 schien er seine Drogensucht besiegt zu haben, wurde jedoch wegen Schmerzmittelnutzung nach einer Fußoperation wieder rückfällig. Nun mussten wegen Stevens Gesundheit erneut Konzerte abgesagt werden.

In Las Vegas standen mehrere Auftritte für die Musiker an – doch bereits zwei wurden abgesagt. "Auf Anraten meines Arztes nehme ich mir mehr Zeit, um mich auszuruhen", zitierte die Band ihren Sänger auf Instagram. Aerosmith wünsche sich aber nichts sehnlicher, als vor ihren Fans aufzutreten und entschuldigte sich mehrfach. Schon am vergangenen Freitag war eine weitere Show ausgefallen, "weil sich Steven unwohl fühlt und nicht auftreten kann". Damals war man aber noch davon ausgegangen, dass die zweite Show stattfinden würde.

Nach Stevens Entzug hatte ein Sprecher gegenüber People im Juli erklärt, dass es nun wieder bergauf gehe: "Es geht ihm sehr gut und er freut sich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen". Das scheint zunächst auch zugetroffen zu haben, denn im September und November gab die Band mehrere Konzerte. Ob die zwei weiteren Auftritte in dieser Woche nach den erneuten Gesundheitsproblemen stattfinden können, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Steven Tyler im November 2022 in Los Angeles

