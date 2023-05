Sarah Harrison happy: Sie hat wieder ein Bauchnabelpiercing

Sarah Harrison (31) hat eine kleine optische Veränderung vornehmen lassen. Das Aussehen der Influencerin hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich verändert, vor allem, weil sie mehrfach ihre Haarfarbe gewechselt hatte. Abgesehen davon hat sie sich die Brüste operieren und auch schon mal Botox spritzen lassen. Was Körperschmuck angeht, hat sie sich jedoch eher zurückgehalten: Anders als ihr Ehemann Dominic (31) trägt sie keine Tattoos. Sarah hat lediglich Ohrlöcher – und jetzt auch erneut ein Bauchnabelpiercing!

"Jetzt wird es ernst. Ich habe irgendwie Schiss, weil ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich will", berichtete die einstige Bachelor -Kandidatin ihren Fans vorm Besuch des Piercingstudios auf Instagram. Sie sei sehr nervös gewesen, aber betonte, ihren Plan einfach durchziehen zu wollen. Wenn ihr das Bauchnabelpiercing nicht gefalle, könne sie es schließlich einfach wieder rausnehmen und habe höchstens ein kleines Loch an der Stelle. Also entschied sich die 31-Jährige dazu, das Piercing stehen zu lassen. Danach kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich habe es geschafft und jetzt bin ich glücklich."

Sarah hatte vor der Geburt ihrer ersten Tochter bereits ein Bauchnabelpiercing getragen, es aber rausnehmen müssen. Dass der Körperschmuck nun nicht mehr so im Trend ist, stört sie nicht. Die zweifache Mutter veröffentlichte den Screenshot einer Nachricht einer Followerin mit den Worten: "Bauchnabel würde ich niemals machen – so was von out." Sarah stellte daraufhin jedoch klar: "Es geht ja auch nicht um in oder out. Es gefällt mir. Man muss auch nichts machen, weil es Trend ist und auch nicht darauf verzichten, weil es out ist."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2023 in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

