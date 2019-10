Sarah Harrison (28) überrascht mit einem krassen Look! Im Gegensatz zu ihrem Ehemann Dominic Harrison (28), der von oben bis unten zutatöwiert ist, trägt die YouTuberin nicht einen Tropfen Tinte unter ihrer Haut. Dennoch wollte die Web-Beauty nun einmal ausprobieren, ob ihr der Ganzkörper-Tattoo-Look genauso gut stehen würde wie ihrem Liebsten – nur eben ohne sich dafür etliche Stunden unter die Nadel zu legen. Also hat Beauty mal ihren gesamten Körper mit Klebe-Tattoos bedeckt – und das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Den täuschend echten Look veröffentlichte Sarah nun auf ihrem Instagram-Kanal: Ihr Bauch, ihre Brust, ihr Rücken, ihre beiden Arme und Beine – ja sogar ein Teil ihres Halses sind mit den unterschiedlichsten Motiven bedeckt! Dabei hat die Blondine sich ziemlich kreativ ausgetobt: Von einem Sensenmann, über einen Tiger bis hin zu Totenköpfen ist alles dabei. Ihre Fans sind sich einig: Sarah wäre eine tolle Tattoo-Braut! "Wow, das steht dir so gut, unglaublich gut" und "Das sieht so heiß aus, lass dir welche stechen!", urteilen zwei Abonnenten. "Verrückt! Steht dir sogar, aber ich finde dich ohne schöner", meint Influencerin Ana Johnson (26).

Und wie lautet das Urteil der Harrisons? Nachdem Sarah sich in ihrem dazugehörigen YouTube-Video total geflasht zeigte: "Voll gut, oder? Steht mir voll gut, oder?", holt Dominic seine Auserwählte schnell in die Realität zurück: "Stehen tut's dir schon – aber es passt nicht zu deinem Charakter." Dennoch scheint die Mama der kleinen Mia Rose (1) jetzt angefixt zu sein: "Vielleicht sollte ich mich doch mal tätowieren?"

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, YouTuber

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Oktober 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Webstars

