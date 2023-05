"Schöne Kurven": Mikael feiert "Temptation Island"-Charline

Mikael kommt Charline immer näher! Auch in diesem Jahr stellen wieder vier Paare ihre Treue im ultimativen Temptation Island-Test unter Beweis. Mit dabei sind auch Charline und ihr Freund Adrian. Während ihr Partner in der Männer-Villa bereits Vollgas gibt und mächtig am Flirten ist, scheint es auch zwischen der 26-Jährigen und dem Verführer Mikael zu funken. Gegenüber Promiflash verriet dieser jetzt, was er am meisten an Charline mag!

"Charline ist eine hübsche Frau mit schönen Kurven. Am meisten mag ich Charlines Art, da sie einen wirklich tollen Charakter hat und die richtigen Werte besitzt, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist", erklärte der Hottie gegenüber Promiflash. Seine Rolle als Verführer vergaß Mikael allerdings nicht: "Zu diesem Zeitpunkt bestand meine Aufgabe darin, Charline zu verführen, deswegen hätte ich mir vorstellen können, etwas mit ihr zu haben. Nachdem sie die ersten Bilder von ihrem Freund gesehen hat, habe ich ihr gezeigt, wie ein Mann seine Frau behandeln sollte."

Auch Charline scheint von dem Verführer angetan zu sein, wie sie gegenüber Promiflash andeutete: "Mit Mika habe ich mich von Anfang an so gut verstanden, auch wenn es sein Job war, hat er mir durch Gespräche immer wieder Mut gemacht und mich abgelenkt." Ihren Freund in der Männer-Villa vergaß sie dabei aber nicht: "Natürlich habe ich an Adrian gedacht, meinen Freund hatte ich immer im Hinterkopf."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / m_kael61 Mikael, "Temptation Island"-Verführer

Anzeige

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de