"Temptation Island"-Verführer Mika kommt Charline näher

Mikael geht auf Angriff! Derzeit testen vier Paare auf Temptation Island ihre Treue. Dabei verbringen sie voneinander getrennt zwei Wochen in Villen voller Verführern und Verführerinnen. Charline Grothe und ihr Freund Adrian Loevenich sind ebenfalls dabei. Ein Verführer hat es dabei besonders auf die 25-Jährige abgesehen und macht ihr zahlreiche Komplimente: Charline und Mika kommen sich so langsam immer näher...

In der neuesten Folge der Realityshow genießen die vergebenen Frauen eine wilde Party mit den Single-Männern. Dabei nimmt sich der Verführer Mikael Charline zur Seite und gibt zu, dass er zwischen den beiden eine Verbindung spüre: "Ich merke da auf jeden Fall was. Und ich glaube, deswegen hältst du Abstand zu mir. Aber dann jedes Mal, wenn ich in Situationen komme wie jetzt, wo ich dir länger in die Augen gucke, merke ich das bei dir." Er sehe sogar "Wifey-Material" in ihr!

Im Einzelinterview gibt Charline dann zu, dass sie Mika durchaus gefährlich finde. "Also eigentlich erinnert er mich optisch sowie von ein paar Charakterzügen her an meinen Freund, aber dann hat er noch andere Charakterzüge, die mein Freund nicht hat, die er aber erfüllen würde", betont sie.

