"So dankbar": Gal Gadot feiert ausgelassen ihren Geburtstag

Gal Gadot (38) genießt ihren Ehrentag in vollen Zügen! Für den Wonder Woman-Star könnte es sowohl beruflich als auch privat aktuell nicht besser laufen: Mit ihrem Mann Jaron Varsano ist die Schauspielerin bereits seit rund 14 Jahren verheiratet. Ihre drei Kids Alma, Maya und das Nesthäkchen Daniella machten die beiden Turteltauben in den vergangenen Jahren zu einer kleinen Familie. Nun hatte sie einen weiteren Grund zum Feiern: Gal ist 38 Jahre alt geworden!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte die dunkelhaarige Beauty ihren Fans, wie sie ihren besonderen Tag zelebrierte: Gemeinsam mit ihrem Gatten und zahlreichen Freunden genoss Gal ihr Geburtstagswochenende in New York. "Ich bin so dankbar. Danke für diese Liebe. An meinem besonderen Tag wünsche ich euch allen Glück, Gesundheit und Liebe", schrieb Gal glücklich unter den Post. Auch Jaron feierte den Ehrentag seiner Frau im Netz: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Herz! Dieses Wochenende werde ich nicht vergessen!"

Dass Gal ihren Geburtstag so ausgelassen feiern durfte, war für sie sicherlich keine Selbstverständlichkeit – in den vergangenen Wochen und Monaten standen für sie nämlich einige Projekte an: Wie unter anderem Deadline bereits berichtete, unterzeichnete Gal Verträge für gleich drei Filme! Dabei soll es sich unter anderem um den Spionage-Thriller "Heart Of Stone" und ein Remake von Alfred Hitchcocks (✝80) "To Catch a Thief" sowie des Disney-Films "Schneewittchen und die sieben Zwerge" handeln.

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot zusammen mit ihrer Familie

Instagram / gal_gadot Gal Gadot, Schauspielerin

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

