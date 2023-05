Wie Millie Bobby Brown: Diese Promi-Pärchen heirateten jung!

Millie Bobby Brown (19) traut sich! Der Stranger Things-Star ist seit wenigen Wochen mit Jake Bongiovi (20) verlobt. Die 19-Jährige und der Sohn von Musiklegende Jon Bon Jovi (61) sind aber nicht die einzigen Promi-Pärchen, die in so jungen Jahren vor den Altar schreiten: Unter anderem "Kevin – Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (42) und seine erste Frau Rachel Miner! Die beiden waren bei ihrer Hochzeit in den 90ern erst süße 18.

