Zu warm? Chris Pratt kämpft bei Premiere mit Schweißattacke

Vielleicht hätte Chris Pratt (43) sein Jackett besser weggelassen. Sein neuer Marvel-Streifen Guardians of the Galaxy Vol. 3 hatte am vergangenen Freitag seine Premiere gefeiert. Zu der war der Schauspieler mit seiner Gattin Katherine Schwarzenegger (33) erschienen – die beiden sind seit 2019 verheiratet und ein echtes Power-Couple. Auf dem roten Teppich posierten die Eheleute strahlend im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Was die Kameras nicht einfingen? Chris geriet mächtig ins Schwitzen!

Via Instagram teilte der 43-Jährige einige Eindrücke des Abends. Für die Premiere in Los Angeles hatte Chris sich für einen karierten Anzug samt passendem Hemd und einer weinroten Krawatte entschieden. Unter seinem Look lief ihm aber offensichtlich wortwörtlich der Schweiß. "Nicht auf dem Bild: Der ganze Schweiß, der mir den Rücken runterläuft", witzelte der Jurassic World-Star zu den Schnappschüssen.

Inzwischen ist Chris dreifacher Papa. Zusammen mit seiner Ex-Frau Anna Faris (46) hat er einen Sohn namens Jack. Mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) hat er zwei Mädchen – Eloise und Lyla. Mädchenvater zu sein, ist für den Hollywoodstar eine komplett neue Erfahrung. "Meine Tochter Lyla ist total mädchenhaft. Gestern meinte sie zu mir 'Dein Outfit ist aber süß, Papa. Das sind niedliche, kleine [Hosentaschen]'", hatte er Anfang April in der "Late Night with Seth Meyers"-Show berichtet.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt auf der "Guardians of the Galaxy Vol. 3"-Premiere, 2023

Getty Images Chris Pratt im April 2023

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzeneggers Töchter im April 2023

