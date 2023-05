Zum ersten Mal ohne Tom: Gisele Bündchen kommt zur Met Gala

Das gab es zuvor noch nie. Die Met Gala in New York City findet jährlich unter einem anderen Motto statt. Im Oktober des vergangenen Jahres gab die Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (73) bekannt, dass die Modeveranstaltung im Jahr 2023 dem verstorbenen Designer Karl Lagerfeld (✝85) gewidmet werden soll. Die Gala steht nun in den Startlöchern – und auch ein Star wird zum ersten Mal ohne Partner erscheinen: Gisele Bündchen (42).

Die brasilianische Schönheit wird am Montag an der Veranstaltung teilnehmen. Falls sie sich dazu entschließt, allein zu gehen, wäre es das erste Mal seit 15 Jahren, dass sie ohne Begleitung zu dem Event erscheint. Im Jahr 2008 nahm sie zum ersten Mal mit ihrem jetzigen Ex-Mann Tom Brady (45) teil, der damals noch ihr Freund war – und auch in den darauffolgenden Jahren ihre treue Begleitung sein sollte.

Gisele und der NFL-Superstar gaben im Oktober 2022 bekannt, dass sie sich "einvernehmlich" und "nach reiflicher Überlegung" für eine Trennung entschieden haben. Die Scheidung wurde schließlich am 28. Oktober eingereicht und vollzogen. "Wir sind mit wunderschönen und wunderbaren Kindern gesegnet, die weiterhin in jeder Hinsicht das Zentrum unserer Welt sein werden. Wir werden weiterhin als Eltern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie immer die Liebe und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen", schrieb der Super Bowl-Champion auf Instagram.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, September 2016

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2011

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady, Mai 2008

