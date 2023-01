Umstyling: Katherine Heigl präsentiert Kurzhaarschnitt

Katherine Heigl (44) hat die Haare ab! Wer dem ehemaligen Grey's Anatomy-Star schon länger folgt, weiß, dass die Emmy-Preisträgerin neue Hairstyles nicht scheut. Egal ob ein trendiger Bob, schulterlang, lockig oder brünett – über die Jahre konnte man an dem früheren Model schon verschiedenste Frisuren beobachten. Dass die US-Amerikanerin öfter Lust auf optische Veränderung zu haben scheint, zeigte sie unlängst einmal mehr: Katherines Haare sind jetzt nämlich wieder kurz!

Seit Juli des vergangenen Jahres trägt Katherine ihre neue Tolle, wie ihr Instagram verrät. Nun präsentierte sie sich Ende November auch den Paparazzi am Gehweg vor einem Fernsehauftritt in New York. Selbstbewusst strahlte die Dreifach-Mama mit ihrem neuen Look und in einem roten Zweiteiler in die Kameras, bevor es für sie zur Talk-Show "The View" weiterging.

Auch beruflich kann die wandelbare Mimin äußerlich immer wieder in unterschiedliche Rollen schlüpfen: Besonders ihre aktuelle Serie "Firefly Lane" ist für ihren ausgiebigen Perückenwechsel von Kollegin Sarah Chalke (46) und Katherine Heigl selbst berüchtigt.

