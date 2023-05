Doch One-Direction-Reunion? Harry Styles macht Hoffnung!

Kommt die Truppe tatsächlich wieder zusammen? 2010 hatten Harry Styles (29), Zayn Malik (30), Niall Horan (29), Louis Tomlinson (31) und Liam Payne (29) allesamt an der britischen Ausgabe von X Factor teilgenommen. Ihre Chancen alleine in der Castingshow weiterzukommen waren schnell zunichtegemacht worden – doch als Gruppe durften sie bleiben und wurden so zu One Direction. Die fünf gewannen das Format zwar nicht, wurden aber dennoch extrem erfolgreich. Seit 2016 ist die Boygroup aber inaktiv. Könnte sich das bald ändern?

In der allerletzten Ausgabe der "The Late Late Show with James Corden" spielten der "Watermelon Sugar"-Interpret und Will Ferrell (55) ein letztes Mal "Spill Your Gutes". Dabei sollte Harry selbst eine Frage an sich stellen, die da lautete: Wird es ein One-Direction-Comeback geben? "Ich würde niemals, nie sagen. Ich denke, wenn es eine Zeit gibt, wo wir sagen: 'Wieso nicht?'. Dann sehe ich keinen Grund, warum wir es nicht machen sollten", erwiderte der 29-Jährige, ehe das Publikum komplett ausrastete.

Harrys Kollege Niall wäre in Bezug auf eine Reunion nicht abgeneigt. Im Interview mit Promiflash hatte der Blondschopf zudem erklärt: "Bis wir nicht sagen, dass etwas passiert, passiert auch nichts." Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass One Direction in der letzten Show von James Corden (44) ihr Comeback feiern würde, demnach war letztlich aber nicht so.

Getty Images Harry Styles im November 2022

Getty Images Niall Horan im Dezember 2019

Getty Images Harry Styles bei den Grammys im Februar 2023

