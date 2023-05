Eugenies Freundschaft zu Piers Morgan: Das sagt Prinz Harry

Damit haben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wohl nicht gerechnet! Der britische Reporter Piers Morgan (58) und das royale Aussteigerpaar haben seit Jahren kein gutes Verhältnis zueinander. Immer wieder stichelt der Moderator gegen die beiden. Umso erstaunlicher ist es nun, dass der Autor mit Prinzessin Eugenie (33) und Beatrice (34) gesichtet wurde. Harry und seiner Göttergattin geht das wohl gehörig gegen den Strich!

Die Schwestern wurden nämlich abgelichtet, wie sie sich mit dem 58-Jährigen in einem Pub trafen und sich dabei offensichtlich prächtig amüsierten. Für die Sussexes ein absolutes No-Go, wie ein Insider gegenüber OK! Magazin verriet. "Nach allem, was Piers über sie als Paar gesagt hat – vor allem über Meghan, die er so oft beschimpft hat, sind Harry und Meghan erstaunt, dass sie ihnen in den Rücken gefallen sind", schilderte die Quelle. Daher bleibe es interessant, wie die Schwestern mit ihrem Cousin bei der Krönung kommunizieren werden.

Denn eigentlich hielten sowohl Eugenie als auch Beatrice zu Harry und Meghan. Auch nach ihrem Umzug in die USA und den Memoiren sollen sich die vier gut verstanden haben. Insbesondere die älteste Tochter von Prinz Andrew (63) soll zu dem 38-Jährigen einen guten Draht haben, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet: "Sie stehen in regelmäßigem Kontakt und sehen sich mindestens alle paar Monate mit den Kindern per FaceTime."

Getty Images Prinzessin Eugenie, ihr Ehemann Jack und Prinz Harry im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Manchester, September 2022

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie mit Prinz Harry, Mai 2019

