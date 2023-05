Hat Miley Cyrus was gegen die Verlobung ihrer Mama Tish?

Die Glückwünsche von Miley Cyrus (30) sind bislang ausgeblieben. Im November vergangenen Jahres hatte Tish Cyrus (55) die Beziehung zu Dominic Purcell (53) bekannt gegeben. Am Wochenende überraschte die Mutter der Hannah Montana-Darstellerin ihre Follower dann erneut mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie und der "Prison Break"-Darsteller wollen den Bund der Ehe eingehen. Während sich die Glückwünsche unter ihrem Beitrag sammeln, fehlt von ihrer Tochter jede Spur: Ist Miley etwa nicht begeistert von der Verlobung ihrer Mama?

Nachdem Tish ihre Verlobung in einem emotionalen Post geteilt hatte, sammelten sich viele Glückwünsche ihrer Freunde und Follower in der Kommentarspalte unter dem Instagram-Beitrag. Von Tochter Miley gab es allerdings keine öffentliche Beglückwünschung. Vielmehr noch: Die "The Climb"-Interpretin ließ nicht einmal ein "Gefällt mir" da.

Doch egal, was Miley von der schnellen Verlobung der beiden hält – mit dem neuen Partner ihrer Mutter scheint die Künstlerin grundsätzlich zufrieden zu sein. "Sie denkt, dass Dominic respektvoll ist und viele der Eigenschaften hat, die ihre Mutter in einem Partner braucht. [...] Solange Tish glücklich ist, ist Miley auch dafür", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Verlobter Dominic Purcell

Getty Images Tish Cyrus und Miley Cyrus

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus mit "Prison Break"-Star Dominic Purcell

