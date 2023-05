HealthyMandy trauert während Kinderwunschreise um Sohn Rio

HealthyMandy macht eine unendlich schwere Zeit durch. Die Influencerin hatte ihren kleinen Sohn Ende vergangenen Jahres tragischerweise an eine Autoimmunkrankheit verloren. Die Netz-Bekanntheit und ihr Partner FitnessOskar geben die Hoffnung aber nicht auf und versuchen mithilfe einer Kinderwunschbehandlung ein weiteres Kind zu bekommen. Zuletzt verlor Mandy allerdings einen transferierten Embryo wieder. Nun holt sie wohl auch noch die Trauer um Rio wieder ein.

In ihrer Instagram-Story teilt die 28-Jährige ihre Gefühle: "Man versucht zu schlafen, doch die Gedanken sind so laut. Da ist sie wieder, die Trauer – ganz leise kommt sie an. Dieser Schmerz, das Herz bricht immer und immer wieder in tausend Teile." Sie führt ganz klar aus, was genau sie bedrückt: "Ich vermisse mein Baby unendlich. Ich liebe dich, Rio. Bis zum Mond und zurück." Zusätzlich teilt sie alte Videos mit dem Kleinen und schreibt dazu: "Manchmal fühlt sich einfach alles an wie ein Albtraum."

Erst vergangene Woche erlebte das Paar den aktuellsten Rückschlag. "Wir haben unseren Embryo leider verloren. Die Schwangerschaftstests waren erst positiv und dann auf einmal negativ. Das nennt man eine biochemische Schwangerschaft", erklärte Oskar im Netz. "Wir sind am Boden zerstört", gab er außerdem zu.

FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

HealthyMandy und FitnessOskar im Februar 2023

HealthyMandys positiver Schwangerschaftstest vor Rios Grab

