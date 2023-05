Herzogin Meghan will nach Millionendeal Hollywood erobern

Herzogin Meghan (41) hat große Pläne! Für ihr gemeinsames Leben mit Prinz Harry (38) am englischen Königshof hatte die US-Amerikanerin mit der Schauspielerei aufgehört. Doch im Jahr 2020 verkündete das Ehepaar überraschend seinen Rücktritt als aktive Royals. Jahre später will die zweifache Mutter ihrem alten Beruf wohl wieder nachgehen, denn sie unterschrieb bei einer Künstleragentur. Einige sind sich daher sicher: Meghan möchte Hollywood dominieren!

Laut Page Six habe die 41-Jährige nach dem Unterzeichnen ihres Vertrags bereits konkrete Karrierepläne. "Bei diesem Deal geht es darum, Meghan zu einem Machtmenschen in Hollywood zu machen", erklärte ein Insider. Die Quelle betonte, dass die Herzogin hinter der Kamera agieren soll: "Auch wenn sie natürlich eine Schauspielerin ist, geht es hier nicht um Filme oder Serien, in denen Meghan die Hauptrolle spielen soll, sondern um Projekte, die sie produzieren soll – sie will das Sagen haben."

Vor ihrem Megxit wurde häufig betont, dass Meghan das Rampenlicht und das Showbusiness vermisse. Dies beschrieb Catherine Mayer in ihrem Buch "Charles III. – Mit dem Herzen eines Königs". "Meghan hatte Probleme, sich in die Besonderheiten des Palastes einzufinden. Ihr beruflicher Erfolg vorher zählte nicht, war eher eine Bürde für sie", erklärte die Autorin.

Getty Images Herzogin Meghan in New York, 2022

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2016

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in Düsseldorf, September 2022

