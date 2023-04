Bald TV-Comeback? Herzogin Meghan unterschreibt bei Agentur!

Kehrt Herzogin Meghan (41) bald ins Fernsehen zurück? Von 2011 bis 2018 wirkte die US-Amerikanerin in der Serie Suits mit. Für ein Leben mit Prinz Harry (38) gab sie die Schauspielerei jedoch auf. Doch nur zwei Jahre nach ihrer Hochzeit legten die beiden ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. Mit dem britischen Königshaus hat vor allem der Ex-TV-Star kaum mehr etwas abzumachen. Kehrt sie nun bald zu ihrem alten Job zurück? Immerhin hat Meghan nun bei einer Künstleragentur unterzeichnet.

Via Twitter bestätigte die Hollywood-Agentur WME, dass die zweifache Mutter fortan bei ihnen unter Vertrag steht. "Wir sind geehrt zu verkünden, dass WME nun Meghan, die Herzogin von Sussex, in allen Bereichen vertritt", heißt es in dem Statement dazu. Ob die 41-Jährige somit bald wieder in Filmen und Serien zu sehen sein wird, ließen die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung aber offen. "Die Agentur wird sich auf ihre Geschäftsvorhaben in den verschiedenen Bereichen der Agentur [...] einschließlich Film- und Fernsehproduktion [...] konzentrieren", heißt es lediglich dazu.

Ein Insider ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass Meghan wieder als Schauspielerin arbeiten möchte – jedoch nicht hauptberuflich. "Ich bezweifle, dass sie in eine Rolle mit längerem Engagement wie 'Suits' oder eine andere Fernsehserie zurückkehren wird", hatte eine PR-Expertin dazu gegenüber Mirror berichtet. Meghan hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan im September 2012

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

