Pedro Pascal flasht im feuerroten Mantel auf der Met Gala

Pedro Pascal (48) war auf der diesjährigen Met Gala kaum zu übersehen! Jedes Jahr versammeln sich zahlreiche Stars und Sternchen auf dem beliebten Mode-Event. So auch der "The Last of us"-Darsteller. Der gebürtige Chilene ist jedoch nicht bloß für die Drama-Serie bekannt, sondern auch für seine Rollen in The Mandalorian und Game of Thrones! Besonders polarisiert hat der Schauspieler nun auf der Met Gala – dafür warf sich Pedro nämlich in einen knallroten Mantel!

Auf dem exklusiven Mode-Event erschien der 48-Jährige in einem knöchellangen Mantel in Feuerrot. Dazu kombinierte der Serienstar ein ebenso knallrotes Hemd mit einer schwarzen Krawatte. Auch seine kurzen Shorts sowie die Lackboots trug Pedro ganz in Schwarz. Die Haare gelte sich der "Massive Talent"-Darsteller für den besonderen Anlass nach hinten und sorgte mit seinen goldenen Ringen für ein wenig Abwechslung in seinem Farbschema.

Pedro zeigt sich zu derartigen Events gerne mal in ungewöhnlichen Looks. Zu der Premiere der dritten Staffel von "The Mandalorian" war in einer braunen Anzughose, einem gelben Hemd und einem senfgelben Strickpullover erschienen, den er sich lässig um die Schultern gebunden hatte. Dieses Outfit war bei den Fans des Schauspielers jedoch gnadenlos durchgefallen. "Wer hat ihm das angetan?" oder "Der Pullover gibt mir Lehrer-Vibes", hatten einige Nutzer auf Instagram kritisiert.

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal auf der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere von "The Last of us"

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere der dritten Staffel von "The Mandalorian"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de