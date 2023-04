Eingeschlafen: Pedro Pascal genoss "Game of Thrones"-Tod!

Wer hätte das gedacht? In der vierten Staffel der erfolgreichen Serie Game of Thrones konnte sich Pedro Pascal (48) die begehrte Rolle des dornischen Prinzen Oberyn Martell sichern. Lange durfte er seine Fans in dem Fantasy-Epos allerdings nicht beglücken, denn die Rolle des gebürtigen Chilenen stirbt nach bloß sieben Folgen, in denen sie auftaucht, den Serientod. Pedro kann von Oberyns Tod jedoch nur schwärmen!

"Mein Kopf wurde eingeschlagen, das war das Beste an dem Tag", berichtet der "The Last of Us"-Star in einem Format auf YouTube. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Szene drehten, sei es sehr heiß gewesen. "Da waren diese ganzen fleischigen Stücke, die auf meinem Gesicht platziert wurden", erzählt Pedro weiter. "Es war so heiß und das Zeug war so kühlend", erklärt er schwärmend. Das war angeblich so entspannend, dass der 48-Jährige sogar eingeschlafen sei!

Sein Kostüm in The Mandalorian habe Pedro dagegen so gar nicht gefallen! "Es ist, als würde ich mir einen Ganzkörperhandschuh mit zusätzlichen Gewichten anziehen", beschrieb der Narcos-Darsteller seine Verwandlung in die Rolle des Din Djarin gegenüber Empire. Doch auch die Sichteinschränkung habe ihm zu schaffen gemacht. "Wenn es ein Loch gibt, falle ich rein", scherzte Pedro.

Getty Images Pedro Pascal, 2022

Getty Images Pedro Pascal bei der "The Mandalorian"-Premiere in L.A. im November 2019

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere der dritten "The Mandalorian"-Staffel

