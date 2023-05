Robert Pattinson & Suki zeigen sich als Paar bei Met Gala!

Das kam nicht oft vor! Die Schauspieler Robert Pattinson (36) und Suki Waterhouse (31) hatten sich bisher nur sehr selten in der Öffentlichkeit als Paar gezeigt. Sie hatten es stets bevorzugt, ihre Zweisamkeit im Privaten zu genießen. In der Nacht von Montag auf Dienstag fand nun die Met Gala statt und so einige Promis ließen sich blicken. Darunter nun auch der Twilight-Star und seine Angebetete: Robert und Suki zeigten sich bei einem seltenen Red-Carpet-Auftritt!

Ihre Verliebtheit ist den beiden auf einigen Schnappschüssen anzusehen. Robert kleidete sich für das Fashion-Event in einen schlichten dunklen Anzug und trug darunter ein weißes Hemd. Seine Liebste hingegen wagte einen etwas auffälligeren Look und ließ sich in einem durchsichtigen Kleid mit Blumenmuster ablichten. Ihre Haare trug die englische Beauty offen und ihr Make-up stimmte sie mit den Farben ihres Outfits ab. So war sie mit einem Mix aus Orange- und Grüntönen geschminkt.

Vor knapp eineinhalb Monaten waren Robert und Suki zusammen während einer Date-Night in Argentinien von Paparazzi abfotografiert worden. Diese Bilder waren schnell viral gegangen, da es nur sehr wenige Schnappschüsse gibt, die die beiden gemeinsam zeigen.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Rahmen der Met Gala 2023

