Sydney Sweeney erscheint ohne Verlobungsring zur Met Gala

Ist Sydney Sweeneys (25) Verlobung tatsächlich gelöst? Es schien, als hätte die Schauspielerin in Jonathan Davino ihre große Liebe gefunden, als sie im vergangenen Jahr ihre Verlobung bekannt gab. Doch in den letzten Wochen wurden Gerüchte um eine Affäre laut. Sie soll mit ihrem Kollegen Glen Powell (34) knutschend am Set gesichtet worden sein. Nun wird spekuliert, dass die Romanze nicht nur vor den Kameras stattfindet. Vor wenigen Tagen wurde die Euphoria-Darstellerin außerdem mit nacktem Ringfinger gesichtet. Auch zur Met Gala erscheint Sydney ohne ihren Verlobungsring!

Die 25-Jährige schritt in einem nudefarbenen Meerjungfrauenkleid, das mit funkelnden Blumenornamenten bestickt war, über den bunten Teppich. Die enganliegende Robe war auf Kniehöhe mit einer schwarzen Schleife akzentuiert, die auch in ihrem Haarstyling aufgegriffen wurde. Obwohl zahlreiche Ringe an ihrer Hand glitzerten, fehlte eindeutig der Verlobungsring, der die Liebe zu ihrem langjährigen Partner markiert hatte. Sydneys natürliches Make-up betonte ihre blauen Augen und ihre blonden Haare trug sie offen als voluminöse Mähne.

Die Trennungsgerüchte waren zusätzlich befeuert worden, als Jonathan das gemeinsame Haus in Los Angeles vergangene Woche mit ungewöhnlich viel Gepäck verlassen hatte. Er soll sein Auto mit zahlreichen Koffern und Gegenständen wie Golfschlägern und einem Hundebett beladen haben. Ob der alleinige Auftritt seiner vermeintlichen Verlobten das endgültige Liebes-Aus bedeutet, bleibt abzuwarten.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Met Gala 2023

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Oktober 2018

