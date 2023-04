Neuer Film: Sydney Sweeney und Glen Powell knutschen am Set

Knutscht sie etwa fremd? Durch ihre Rolle als Cassie in dem Erfolgshit Euphoria ist die US-amerikanische Schauspielerin Sydney Sweeney (25) weltberühmt geworden. Mittlerweile ist die Blondine auch gar nicht mehr aus Hollywood wegzudenken! Einblicke in ihr Privatleben an der Seite von Jonathan Davino gewährt sie eher selten. Im vergangenen Jahr bestätigte sie allerdings ihre Verlobung. Für einen neuen Film knutscht Sydney nun jedoch "Top Gun: Maverick"-Star Glen Powell (34)!

Paparazzi lichtete das Filmpaar am Set ihres neuen Projektes ab. Wie Bilder, die The Sun vorliegen, beweisen, geht es zwischen den beiden dabei ganz schön heiß her! Vor dem Opernhaus in Sydney knutschen die beiden innig miteinander herum. Auch Spaß scheinen die zwei viel zu haben – auf einem der Schnappschüsse nimmt Glen die Beauty nämlich Huckepack! Sydney trägt dabei ein rosafarbenes luftiges Kleid, während sich der Schauspieler in einem klassischen Smoking zeigt. Der Name des Films ist noch nicht bekannt, doch laut Insidern handele es sich um eine romantische Komödie.

Bereits vor einem Jahr hatte Sydney gegenüber People bestätigt, dass sie und ihr Jonathan offiziell verlobt sind. Bislang hält sie sich mit weiteren Informationen rund um ihre Liebe oder die Hochzeitsplanung jedoch weiterhin streng bedeckt.

Getty Images Sydney Sweeney

Getty Images Glen Powell bei den Golden Globe Awards 2023

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Oktober 2018

