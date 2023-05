Werden Royals am Krönungstag an Prinzessin Diana denken?

Was wird Königsgemahlin Camilla (75) wohl durch den Kopf gehen? Am kommenden Samstag wird die Frau von König Charles III. (74) gemeinsam mit ihrem Gatten in der Westminster Abbey offiziell gekrönt werden. Seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen für die Zeremonie auf Hochtouren und viele Fans und Freunde der Königsfamilie fiebern den Feierlichkeiten entgegen. Am Krönungstag soll auch Prinzessin Diana (✝36) eine Rolle spielen.

Der einstige Butler der verstorbenen Prinzessin ist sich sicher: Diana wird auch am Krönungstag von Charles und Camilla in aller Munde sein. "Sie ist die einzige Person, die nicht anwesend sein wird, aber sie wird im Geiste dabei sein. Jeder, einschließlich Harry (38), William (40), Kate (41), Charles, Camilla – alle werden an Prinzessin Diana denken", ist sich Paul Burrell (64) gegenüber dem Ok! Magazin sicher.

Dabei fügt Dianas einstiger Bedienstete hinzu, dass sie an Charles Krönungstag eine große Bereicherung gewesen wäre, wenn sie noch leben würde. "Sie wäre bei der Krönung dabei gewesen, strahlend in ihren Sechzigern und hätte alle in den Schatten gestellt. Ich glaube nicht, dass sie irgendeine Feindseligkeit gegenüber ihrem Ex-Mann oder der Frau ihres Ex-Mannes hegen würde", ist sich Paul sicher.

Getty Images Prinz Charles und Camilla Parker Bowles im April 2019

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Februar 1982

