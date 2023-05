35. Hochzeitstag: Tom Hanks und Rita turteln in Barcelona

Tom Hanks (66) und Rita Wilson (66) sind noch so verliebt wie am ersten Tag! Im Jahr 1988 traten die beiden Schauspieler gemeinsam vor den Traualtar, nachdem sich die zwei am Set von "Volunteers" kennen- und liebengelernt hatten. Zum Anlass ihres 35. Hochzeitstages reiste das Paar vor wenigen Tagen nach Spanien. In Barcelona zeigen sich Tom und seine Rita nun total verknallt!

Fotos von Paparazzi, welche der Daily Mail vorliegen, zeigen die Turteltauben verliebt wie am ersten Tag durch Barcelona schlendern. Auf den Schnappschüssen halten Tom und seine Rita Händchen, während sie sorglos durch die Straßen spazieren. Dabei tragen die beiden Schauspieler beide Sonnenbrillen sowie einen Cowboyhut.

Ihren 35. Hochzeitstag hielten die beiden 66-Jährigen vor wenigen Tagen mit einem niedlichen Schnappschuss fest, den Rita auf ihrem Instagram-Account teilte. "35 Jahre Ehe. 30. April 1988. Liebe ist alles", schwärmte die Zweifachmama unter dem Bild. Darauf ist der "Forrest Gump"-Darsteller zu sehen, der seine Liebste offenbar mit einer Torte überrascht und dabei liebevoll ansieht.

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2023

Getty Images Rita Wilson und Tom Hanks, 2022

Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson im April 2023

