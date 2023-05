Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson feiern 35. Jahrestag

Tom Hanks (66) und Rita Wilson (66) feiern ihre Liebe! Im Jahr 1988 traten die beiden Schauspieler gemeinsam vor den Traualtar, nachdem sich die zwei am Set von "Volunteers" kennen- und liebengelernt hatten. Auch rund 35 Jahre nach ihrer Hochzeit scheinen die beiden noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Das machen Tom und Rita vor allem an ihrem Jahrestag besonders deutlich!

Tom und Rita haben einen ganz speziellen Grund zu feiern: Das Traumpaar ist bereits seit 35 Jahren verheiratet! Diesen besonderen Tag halten die beiden 66-Jährigen mit einem niedlichen Schnappschuss fest, den Rita am Sonntag auf ihrem Instagram-Account teilt. "35 Jahre Ehe. 30. April 1988. Liebe ist alles", schwärmt die Zweifachmama unter dem Bild, auf dem Tom sie offenbar mit einer Torte überrascht und liebevoll ansieht.

Auch ihren 34. Jahrestag feierte Rita im vergangenen Jahr mit einem gemeinsamen Pic im Netz. Statt mit einem aktuellen Bild erfreute sie ihre Follower jedoch mit einem coolen Throwback-Foto, das die zwei am Tag ihrer Hochzeitsfeier zeigt. Darauf ist zu sehen, wie die Braut in ihrem weißen Tüllkleid Hand in Hand mit Tom stolziert. Der "Forrest Gump"-Darsteller dagegen überzeugt auf der Aufnahme in seinem eleganten Hochzeitsanzug.

Rita Wilson und Tom Hanks, Schauspieler

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson, 2021

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson am Tag ihrer Hochzeit

